Дрони уразили порти у Ленобласті Росії та військовий полігон (відео)
Дрони знову залетіли на територію Ленінградської області Росії. У ніч на 6 липня наслідки розв'язаної війни проти України росіяни відчули біля двох стратегічних об'єктів і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка та повідомлення у пабліках.
Скільки дронів збили та де є пошкодження
За першими даними губернатора, над регіоном нібито збили 47 безпілотників. Пізніше Дрозденко оновив інформацію - кількість "збитих" дронів зросла до 56.
Згодом губернатор підтвердив і перші наслідки атаки. За його словами, попередньо є пошкодження об'єктів інфраструктури одразу у трьох місцях:
- на Лужському військовому полігоні;
- у районі порту Усть-Луга;
- у районі порту Висоцьк.
Що це за порти і чому по них знову вдарили
Усть-Луга - один із найбільших портів Росії на Балтійському морі, розташований у Ленінградській області. Через нього проходить значна частина російського експорту нафти та нафтопродуктів.
Висоцьк - ще один портовий термінал у цьому ж регіоні, який також використовують для перевалки нафтопродуктів і вугілля. Обидва об'єкти регулярно потрапляють під удари безпілотників ще з березня 2026 року.
На фоні нічної атаки в санкт-петербурзькому аеропорту Пулково запровадили обмеження на прийом і випуск рейсів. Частину літаків тимчасово затримали.
Тим часом Сили безпілотних систем продовжують масштабну кампанію проти тилової інфраструктури окупантів.
Нещодавно українські військові знеструмили одразу кілька енергетичних об'єктів в окупованому Криму та на півдні України.
За інформацією командира одного з підрозділів СБС, лише за кілька днів липня з ладу вивели 37 енерговузлів на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, атака на Ленобласть відбулась на тлі чергового ракетного удару Росії по Києву в ніч на 6 липня.
Очільник Центру протидії дезінформації пояснив, що поки Росія завдає ударів по українській столиці, Сили оборони України у відповідь масовано атакують Москву та інші регіони РФ.
Також під атакою цієї ночі був один з найбільших НПЗ в Росії - в Ярославлі. Після удару місцеві мешканці чули вибухи кілька хвилин поспіль.