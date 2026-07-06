Дроны поразили порты в Ленобласти России и военный полигон (видео)
Дроны снова залетели на территорию Ленинградской области России. В ночь на 6 июля последствия развязанной войны против Украины россияне почувствовали около двух стратегических объектов и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и сообщения в пабликах.
Сколько дронов сбили и где есть повреждения
По первым данным губернатора, над регионом якобы сбили 47 беспилотников. Позже Дрозденко обновил информацию - количество "сбитых" дронов возросло до 56.
Позже губернатор подтвердил и первые последствия атаки. По его словам, предварительно есть повреждения объектов инфраструктуры сразу в трех местах:
- на Лужском военном полигоне;
- в районе порта Усть-Луга;
- в районе порта Высоцк.
Что это за порты и почему по ним снова ударили
Усть-Луга - один из крупнейших портов России на Балтийском море, расположенный в Ленинградской области. Через него проходит значимая часть русского экспорта нефти и нефтепродуктов.
Высоцк - еще один портовый терминал в этом же регионе, который также используется для перевалки нефтепродуктов и угля. Оба объекта регулярно попадают под удары беспилотников еще с марта 2026 года.
На фоне ночной атаки в санкт-петербургском аэропорту Пулково было введено ограничение на прием и выпуск рейсов. Часть самолетов временно задержана.
Тем временем Силы беспилотных систем продолжают масштабную кампанию против тыловой инфраструктуры окупантов.
Недавно украинские военные обесточили сразу несколько энергетических объектов в оккупированном Крыму и на юге Украины.
По информации командира одного из подразделений СБС, всего за несколько дней июля из строя вывели 37 энергоузлов на временно оккупированных территориях.
Напомним, атака на Ленобласть произошла на фоне очередного ракетного удара России по Киеву в ночь на 6 июля.
Глава Центра противодействия дезинформации пояснил, что пока Россия наносит удары по украинской столице, Силы обороны Украины в ответ массированно атакуют Москву и другие регионы РФ .
Также под атакой этой ночью был один из крупнейших НПЗ в России - в Ярославле. После удара местные жители слышали взрывы несколько минут.