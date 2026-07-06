Дроны поразили порты в Ленобласти России и военный полигон (видео)

Дроны снова залетели на территорию Ленинградской области России. В ночь на 6 июля последствия развязанной войны против Украины россияне почувствовали около двух стратегических объектов и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и сообщения в пабликах.

Сколько дронов сбили и где есть повреждения

По первым данным губернатора, над регионом якобы сбили 47 беспилотников. Позже Дрозденко обновил информацию - количество "сбитых" дронов возросло до 56.

Позже губернатор подтвердил и первые последствия атаки. По его словам, предварительно есть повреждения объектов инфраструктуры сразу в трех местах:

на Лужском военном полигоне;

в районе порта Усть-Луга;

в районе порта Высоцк.

Что это за порты и почему по ним снова ударили

Усть-Луга - один из крупнейших портов России на Балтийском море, расположенный в Ленинградской области. Через него проходит значимая часть русского экспорта нефти и нефтепродуктов.

Высоцк - еще один портовый терминал в этом же регионе, который также используется для перевалки нефтепродуктов и угля. Оба объекта регулярно попадают под удары беспилотников еще с марта 2026 года.

На фоне ночной атаки в санкт-петербургском аэропорту Пулково было введено ограничение на прием и выпуск рейсов. Часть самолетов временно задержана.

Тем временем Силы беспилотных систем продолжают масштабную кампанию против тыловой инфраструктуры окупантов.

Недавно украинские военные обесточили сразу несколько энергетических объектов в оккупированном Крыму и на юге Украины.

По информации командира одного из подразделений СБС, всего за несколько дней июля из строя вывели 37 энергоузлов на временно оккупированных территориях.