Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони уразили один з найбільших НПЗ в Росії

11:16 22.05.2026 Пт
2 хв
Підприємство щороку переробляє понад 15 млн тонн нафти
aimg Олена Чупровська
Фото: Атака на нафтопереробний завод у Ярославлі - що відомо про нічний удар дронів (росЗМІ)

Вночі дрони атакували Ярославль в РФ. Метою міг бути один з найбільших нафтопереробних заводів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського та аналіз OSINT-аналітиків.

Читайте також: Знову атака дронів. У Росії перекрили виїзд із Ярославля в бік Москви

На відео, яке опублікували телеграм-канали, над містом видно яскравий спалах. OSINT-аналітики встановили: зйомка велася з проспекту Фрунзе у Ярославлі. До можливої цілі - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - від місця зйомки понад 7 кілометрів.

Жодних офіційних підтверджень про попадання в будь-яке підприємство регіону не надходило.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомив лише про відбиття атаки українських безпілотників.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку по НПЗ в Ярославлі.

"Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі - це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо", - йдеться у заяві.

Що таке "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославський нафтопереробний завод - один з п'яти найбільших у Росії. Підприємство щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти.

Завод є ключовим активом компанії "НГК "Славнефть". Майже всі акції цієї компанії - 99,7% - порівну належать "Роснефті" та "Газпрому".

Українські дрони атакували цей завод неодноразово. Під час удару по Ярославлю в ніч проти 8 травня на НПЗ сталася пожежа.

Тим часом російська нафтопереробна галузь зазнає дедалі більшого тиску. Як повідомляло РБК-Україна, оператори АЗС у Росії продають найпопулярніший бензин АІ-92 зі збитком - мінус 84 копійки з кожного літра.

Нагадаємо, ще один великий НПЗ Росії - "Нижньогороднафтооргсинтез" "Лукойлу" - частково зупинив виробництво після удару дрона. Завод є другим за величиною виробником бензину у країні.

