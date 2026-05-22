Дроны поразили один из крупнейших НПЗ в России

На видео, которое опубликовали телеграм-каналы, над городом видна яркая вспышка. OSINT-аналитики установили: съемка велась с проспекта Фрунзе в Ярославле. До возможной цели - НПЗ "Славнефть-ЯНОС" - от места съемки более 7 километров.

Никаких официальных подтверждений о попадании в какое-либо предприятие региона не поступало.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил лишь об отражении атаки украинских беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку по НПЗ в Ярославле.

"В частности, этой ночью Силы обороны Украины действовали по направлению НПЗ в Ярославле - это около 700 километров от нашей территории. Возвращаем войну домой, в Россию, и это вполне справедливо", - говорится в заявлении.

Что такое "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод - один из пяти крупнейших в России. Предприятие ежегодно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти.

Завод является ключевым активом компании "НГК "Славнефть". Почти все акции этой компании - 99,7% - поровну принадлежат "Роснефти" и "Газпрому".

Украинские дроны атаковали этот завод неоднократно. Во время удара по Ярославлю в ночь на 8 мая на НПЗ произошел пожар.