Дрони третю ніч поспіль атакують Київську область, у Фастові знову вибухи

Обстріл Фастова

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Для удару ворог застосовував дрони та ракети.

Зокрема, тієї ночі під удар потрапив Фастів. У місті виникли пожежі, а також були руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

У зв'язку з обстрілом залізничної інфраструктури в Фастові, компанія "Укрзалізниця" була змушена оперативно змінювати маршрути поїздів, які повинні були пройти через місто.

Крім того, в ніч на 7 грудня росіяни теж атакували Україну дронами і не тільки. Місцеві канали писали, що під атакою був і Фастів.

Детальніше про те, як виглядає зруйнований вокзал Фастова - дивіться в матеріалі РБК-Україна.