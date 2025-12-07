UA

Дрони третю ніч поспіль атакують Київську область, у Фастові знову вибухи

Фото: у Фастові знову пролунала серія вибухів (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти третю ніч поспіль атакують Київську область. Наразі, пізно ввечері 7 грудня, під ударом знову місто Фастів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації.

"Повітряна тривога триває! У повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА! Просимо всіх залишатися в укриттях. В області можлива робота ППО", - йшлося у повідомленні о 22:48.

Після цього Повітряні сили ЗСУ поінформували, що на Фастів летить щонайменше один дрон. Паралельно у багатьох Telegram-каналах з'явилися відео з вибухами у місті.

Тим часом, станом на 23:47 військові знову закликають жителів Фастова бути в укриттях.

Обстріл Фастова

Нагадаємо, що в ніч з 5 на 6 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні. Для удару ворог застосовував дрони та ракети.

Зокрема, тієї ночі під удар потрапив Фастів. У місті виникли пожежі, а також були руйнування на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

У зв'язку з обстрілом залізничної інфраструктури в Фастові, компанія "Укрзалізниця" була змушена оперативно змінювати маршрути поїздів, які повинні були пройти через місто.

Крім того, в ніч на 7 грудня росіяни теж атакували Україну дронами і не тільки. Місцеві канали писали, що під атакою був і Фастів.

Детальніше про те, як виглядає зруйнований вокзал Фастова - дивіться в матеріалі РБК-Україна.

Київська областьФастовВійна в Україні