Дроны третью ночь подряд атакуют Киевскую область, в Фастове снова взрывы

Российские оккупанты третью ночь подряд атакуют Киевскую область. Сейчас, поздно вечером 7 декабря, под ударом снова город Фастов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
"Воздушная тревога продолжается! В воздушном пространстве зафиксированы вражеские БпЛА! Просим всех оставаться в укрытиях. В области возможна работа ПВО", - говорилось в сообщении в 22:48.
После этого Воздушные силы ВСУ проинформировали, что на Фастов летит по меньшей мере один дрон. Параллельно во многих Telegram-каналах появились видео со взрывами в городе.
Между тем, по состоянию на 23:47 военные снова призывают жителей Фастова быть в укрытиях.
Напомним, что в ночь с 5 на 6 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине. Для удара враг применял дроны и ракеты.
В частности, той ночью под удар попал Фастов. В городе возникли пожары, а также были разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.
В связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове, компания "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.
Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.
Подробнее о том, как выглядит разрушенный вокзал Фастова - смотрите в материале РБК-Украина.