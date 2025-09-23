Дрони та захист неба: Україна та США обговорили критично важливі оборонні угоди

За його словами, перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, відбулась зустріч зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом.

"У фокусі - зброя та безпека. Обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України. Окрема тема – гарантії безпеки та захист українського неба", - написав Умєров.

Він зауважив, що партнерство зі США критично важливе для зміцнення української ППО та масштабування виробництва озброєння.

"Дякуємо Сполученим Штатам за послідовну підтримку та зусилля президента Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни й захист життя українців", - повідомив Умєров.

Нагадаємо, перед цим президент України Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з Келлогом. Зокрема, він поінформував генерала про ситуацію на фронті.

"Поінформував про ситуацію на фронті та результати контрнаступальної операції біля Добропілля й Покровська", - заявив президент.