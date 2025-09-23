RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны и защита неба: Украина и США обсудили критически важные оборонные соглашения

Фото: Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина и Соединенные Штаты Америки провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook.

По его словам, перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоялась встреча со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.

"В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины. Отдельная тема - гарантии безопасности и защита украинского неба", - написал Умеров.

Он отметил, что партнерство с США критически важно для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.

"Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев", - сообщил Умеров.

Напомним, перед этим президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Келлогом. В частности, он проинформировал генерала о ситуации на фронте.

"Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска", - заявил президент.

 

Генассамблея ООН

Стоит напомнить, что Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, которая в этом году проходит в Нью-Йорке. Уже известно, что у Зеленского запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом и рядом других мировых лидеров.

Ранее Зеленский отметил, что Россия нанесла по Украине очередной массированный удар накануне Генассамблеи ООН. Он подчеркнул, что уже в четвертый раз Россия сопровождает это ежегодное дипломатическое мероприятие своими убийствами.

О том, чего ожидать от встреч в Нью-Йорке и различных мероприятий с участием украинского руководства - в отдельном материале РБК-Украина.

Соединенные Штаты АмерикиКит КеллогРустем УмеровООН