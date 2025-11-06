ua en ru
Дрони ССО знищили склад "Шахедів" у Донецьку: момент вибуху потрапив на відео

Донецьк, Четвер 06 листопада 2025 14:26
UA EN RU
Дрони ССО знищили склад "Шахедів" у Донецьку: момент вибуху потрапив на відео Фото: в Донецьку знищили склад дронів (defence-ua.com)
Автор: Каріна Левицька

Українські Сили спеціальних операцій завдали точного удару по складу дронів Shahed у тимчасово окупованому Донецьку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Ввечері 5 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане вогневе ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу "Шахед" у тимчасово окупованому Донецьку.

Військова інфраструктура ворога знаходилася на території колишнього міжнародного аеропорту.

За даними військових, понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі.

"Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці. Це була спільна операція: ССО, СБС та РВіА", - додали військові.

Сили спеціальних операцій наголосили, що продовжать завдати асиметричних дій з метою зупинки військової агресії РФ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що вчора авіація, ракетні війська та артилерійські підрозділи Сил оборони завдали ударів по двох районах, де противник зосередив особовий склад, озброєння та військову техніку. Також було уражено одну артилерійську систему ворога.

Загалом за останню добу втрати російських військ перевищили тисячу осіб. Українські оборонці додатково знищили шість бойових бронемашин, 15 артилерійських систем, 172 безпілотники оперативно–тактичного рівня, 84 автомобілі та одну одиницю спеціальної техніки.

Окремо зазначимо, що сьогодні Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену інформацію щодо ситуації на кожному напрямку фронту. Більше подробиць можна знайти в матеріалі РБК-Україна.

Варто також зауважити, що рух спротиву “Свобода Росії” провів серію диверсій на території держави-агресора, знищивши десятки локомотивів, які використовувалися для перевезення озброєння та боєприпасів у війні проти України.

