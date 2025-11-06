У Росії згоріли десятки локомотивів: повстанці влаштували масштабну диверсію, - ГУР
Рух спротиву “Свобода Росії” провів серію диверсій на території держави-агресора, знищивши десятки локомотивів, які використовувалися для перевезення озброєння та боєприпасів у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Рух спротиву кремлівському режиму “Свобода Росії” провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника.
"Повстанці “Свободи Росії” активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ". - зауважили в ГУР.
За даними розвідки, ціллю ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України.
"Запальні коктейлі партизанів спопелили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів. Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті", - додали в ГУР.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу озброєння й військової техніки та артилерійську систему противника.
За минулу добу втрати ворога склали більше як тисячу осіб. Сили оборони України також знешкодили шість бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 172 безпілотні літальні апарати оперативно–тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки противника.
Варто зазначити, що Генеральний штаб ЗСУ сьогодні оновив інформацію по кожному з напрямків фронту. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.