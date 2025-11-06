У Росії згоріли десятки локомотивів: повстанці влаштували масштабну диверсію, - ГУР

Рух спротиву “Свобода Росії” провів серію диверсій на території держави-агресора, знищивши десятки локомотивів, які використовувалися для перевезення озброєння та боєприпасів у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

Рух спротиву кремлівському режиму “Свобода Росії” провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури противника.

"Повстанці “Свободи Росії” активно діють від початку повномасштабної війни та наразі є одним з найбільших та найефективніших рухів спротиву на території РФ". - зауважили в ГУР.

За даними розвідки, ціллю ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки в ході бойових дій проти України.

"Запальні коктейлі партизанів спопелили системи управління та електропостачання десятків машин, що забезпечували перевезення військових вантажів. Удари суттєво сповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті", - додали в ГУР.