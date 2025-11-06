ua en ru
Дроны ССО уничтожили склад "Шахедов" в Донецке: момент взрыва попал на видео

Донецк, Четверг 06 ноября 2025 14:26
UA EN RU
Дроны ССО уничтожили склад "Шахедов" в Донецке: момент взрыва попал на видео Фото: в Донецке уничтожили склад дронов (defence-ua.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по складу дронов Shahed во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Вечером 5 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено огневое поражение по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа "Шахед" во временно оккупированном Донецке.

Военная инфраструктура врага находилась на территории бывшего международного аэропорта.

По данным военных, более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели.

"Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы. Это была совместная операция: ССО, СБС и РВиА", - добавили военные.

Силы специальных операций отметили, что продолжат нанести асимметричные действия с целью остановки военной агрессии РФ.

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера авиация, ракетные войска и артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли удары по двум районам, где противник сосредоточил личный состав, вооружение и военную технику. Также была поражена одна артиллерийская система врага.

Всего за последние сутки потери российских войск превысили тысячу человек. Украинские защитники дополнительно уничтожили шесть боевых бронемашин, 15 артиллерийских систем, 172 беспилотника оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и одну единицу специальной техники.

Отдельно отметим, что сегодня Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную информацию о ситуации на каждом направлении фронта. Больше подробностей можно найти в материале РБК-Украина.

Стоит также заметить, что движение сопротивления "Свобода России" провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины.

