Дрони ССО вдарили по нафтобазі росіян на окупованій Луганщині

У ніч на 27 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали успішних ударів по об’єктах забезпечення російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Луганської області.
Як повідомляє РБК-Україна, відео знищення нафтобази опублікували Сили Спеціальних операцій у Telegram.
Як повідомили в ССО, під час операції було знищено прифронтовий склад паливно-мастильних матеріалів та нафтобазу, які використовувалися армією РФ для забезпечення техніки на фронті.
"Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що значно посилило ефект вибухів і знищення", - пишуть військові.
За даними розвідки, внаслідок детонації пального противник зазнав суттєвих втрат у ресурсах, необхідних для підтримки наступальних дій.
У командуванні Сил спеціальних операцій підкреслили, що українські спецпризначенці продовжують завдавати асиметричних ударів по логістиці ворога, аби уповільнити його наступ і послабити бойовий потенціал російських підрозділів.
Варто нагадати, що наприкінці вересня цього року Сили безпілотних систем знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" у Луганській та Запорізькій областях.
Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили вразили чотири північнокорейські САУ М-1978 "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі. Одну з них знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.
Також ми писали, що українські захисники з Сил безпілотних систем вразили одразу три газорозподільні станції в тимчасово окупованій частині Луганської області.
Окрім цього у тимчасово окупованому Луганську було завдано удару по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.