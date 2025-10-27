Дрони ССО вдарили по нафтобазі росіян на окупованій Луганщині

Як повідомили в ССО, під час операції було знищено прифронтовий склад паливно-мастильних матеріалів та нафтобазу, які використовувалися армією РФ для забезпечення техніки на фронті.

"Дрони ССО завдали ураження в момент, коли цистерни були заповнені, що значно посилило ефект вибухів і знищення", - пишуть військові.

За даними розвідки, внаслідок детонації пального противник зазнав суттєвих втрат у ресурсах, необхідних для підтримки наступальних дій.

У командуванні Сил спеціальних операцій підкреслили, що українські спецпризначенці продовжують завдавати асиметричних ударів по логістиці ворога, аби уповільнити його наступ і послабити бойовий потенціал російських підрозділів.