Дроны ССО ударили по нефтебазе россиян на оккупированной Луганщине

Как сообщили в ССО, во время операции были уничтожены прифронтовой склад горюче-смазочных материалов и нефтебаза, которые использовались армией РФ для обеспечения техники на фронте.

"Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что значительно усилило эффект взрывов и уничтожения", - пишут военные.

По данным разведки, в результате детонации горючего противник понес существенные потери в ресурсах, необходимых для поддержки наступательных действий.

В командовании Сил специальных операций подчеркнули, что украинские спецназовцы продолжают наносить асимметричные удары по логистике врага, чтобы замедлить его наступление и ослабить боевой потенциал российских подразделений.