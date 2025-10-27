Дроны ССО ударили по нефтебазе россиян на оккупированной Луганщине

В ночь на 27 октября подразделения Сил специальных операций Украины нанесли успешные удары по объектам обеспечения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Луганской области.
Как сообщает РБК-Украина, видео уничтожения нефтебазы опубликовали Силы Специальных операций в Telegram.
Как сообщили в ССО, во время операции были уничтожены прифронтовой склад горюче-смазочных материалов и нефтебаза, которые использовались армией РФ для обеспечения техники на фронте.
"Дроны ССО нанесли поражение в момент, когда цистерны были заполнены, что значительно усилило эффект взрывов и уничтожения", - пишут военные.
По данным разведки, в результате детонации горючего противник понес существенные потери в ресурсах, необходимых для поддержки наступательных действий.
В командовании Сил специальных операций подчеркнули, что украинские спецназовцы продолжают наносить асимметричные удары по логистике врага, чтобы замедлить его наступление и ослабить боевой потенциал российских подразделений.
Стоит напомнить, что в конце сентября этого года Силы беспилотных систем уничтожили четыре северокорейские САУ "Коксан" в Луганской и Запорожской областях.
Операторы 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем обнаружили поразили четыре северокорейские САУ М-1978 "Коксан" на Луганщине и Запорожье. Одна из них уничтожена во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны.
Также мы писали, что украинские защитники из Сил беспилотных систем поразили сразу три газораспределительные станции во временно оккупированной части Луганской области.
Кроме этого во временно оккупированном Луганске был нанесен удар по важной нефтебазе, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.