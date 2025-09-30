ЗСУ знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі

Фото: ЗСУ вразили одні з найбільш далекобійних САУ в арсеналі Росії (defence-ua.com)

Сили безпілотних систем знищили чотири північнокорейські САУ "Коксан" у Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 412-го полку Nemesis у Telegram.

Українські захисники знищили артилерійські установки, які перебували на озброєнні армії країни-агресорки. Оператори 412-го полку Nemesis Сил безпілотних систем виявили вразили чотири північнокорейські САУ М-1978 "Коксан" на Луганщині та Запоріжжі. Одну з них знищено у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. За весь час повномасштабної війни українські воїни знищили понад 25 тисяч російських артилерійських систем.