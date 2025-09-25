ua en ru
Дрони СБС вдарили по газорозподільних станціях у Луганській області (фото)

Луганська область, Четвер 25 вересня 2025 20:48
Дрони СБС вдарили по газорозподільних станціях у Луганській області (фото) Ілюстративне фото: українські захисники атакували ГРС у Луганській області (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники з Сил безпілотних систем вразили одразу три газорозподільні станції в тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.

"Мадяр" розповів, що внаслідок атаки були уражені:

  • газорозподільна станція "Щастя" - основне джерело газу для Луганської ТЕС (вона перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі);
  • газорозподільна станція "Сєвєродонецьк" - критично важлива для хімічної промисловості та постачання газу на сєвєродонецький "Азот" і не тільки;
  • газорозподільна станція "Новопсков".

Фото: українські дрони вдарили по ГРС у Луганській області (t.me/robert_magyar)

Він зазначив, що атаку здійснили воїни 14 полку Сил безпілотних систем.

Атака на Киришський НПЗ

Нагадаємо, 14 вересня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що українські захисники вдарили дронами по Киришському нафтопереробному заводу.

За словами "Мадяра", цей завод входить до числа найбільших підприємств Росії, його річна виробнича потужність перевищує 20 мільйонів тонн нафти, а продукція охоплює високооктанові бензини і різні види палива.

До речі, сьогодні, 25 вересня, джерела РБК-Україна повідомили, що дрони Головного управління розвідки вдарили по нафтових терміналах у Новоросійську і Туапсе.

