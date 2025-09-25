Дрони СБС вдарили по газорозподільних станціях у Луганській області (фото)

Українські захисники з Сил безпілотних систем вразили одразу три газорозподільні станції в тимчасово окупованій частині Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram .

Він зазначив, що атаку здійснили воїни 14 полку Сил безпілотних систем.

Фото: українські дрони вдарили по ГРС у Луганській області (t.me/robert_magyar)

"Мадяр" розповів, що внаслідок атаки були уражені:

Атака на Киришський НПЗ

Нагадаємо, 14 вересня командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді розповів, що українські захисники вдарили дронами по Киришському нафтопереробному заводу.

За словами "Мадяра", цей завод входить до числа найбільших підприємств Росії, його річна виробнича потужність перевищує 20 мільйонів тонн нафти, а продукція охоплює високооктанові бензини і різні види палива.

До речі, сьогодні, 25 вересня, джерела РБК-Україна повідомили, що дрони Головного управління розвідки вдарили по нафтових терміналах у Новоросійську і Туапсе.