Дрони ССО уразили військово-морську базу РФ за 1000 км від України

"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 км до регіону Петербурга - до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті", - повідомив Зеленський.

Також, за його словами, українські далекобійні санкції подолали близько 500 км до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі.

"Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність", - додав президент.

У ССО підтвердили, що підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.

Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання.

"Кронштадт" є символом Військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.

"Після знищення Україною частини спроможностей росії в Чорному морі значення "Кронштадта" у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз РФ", - зазначили у ССО.