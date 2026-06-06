Дрони ССО уразили військово-морську базу РФ за 1000 км від України

У ніч на 6 червня українські дрони уразили військово-морську базу Балтійського флоту Росії "Кронштадт", яка знаходиться за 1000 км від кордону України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського та Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Цю війну час завершувати. Але російський керівник хоче воювати. Тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 км до регіону Петербурга - до арсеналів ВМФ ворога та бази в Кронштадті", - повідомив Зеленський.
Також, за його словами, українські далекобійні санкції подолали близько 500 км до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі.
"Важливі результати спільної роботи воїнів ЗСУ, СБУ та ГУР. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність", - додав президент.
У ССО підтвердили, що підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС та СБУ уразили військово-морську базу Балтійського флоту РФ "Кронштадт", розташовану поблизу Санкт-Петербурга.
Кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. На території бази зафіксовано займання.
"Кронштадт" є символом Військово-морських сил Росії та стратегічним елементом воєнної машини ворога. На базі розміщені військові кораблі, підводні човни, навчальні центри, доки для ремонту та суднобудівні потужності.
"Після знищення Україною частини спроможностей росії в Чорному морі значення "Кронштадта" у забезпеченні воєнного потенціалу ворога суттєво зросло. Але тепер дійшла черга горіти і до однієї з найстаріших військово-морських баз РФ", - зазначили у ССО.
Нагадаємо, 3 червня Сили оборони України здійснили масштабну атаку на військові об'єкти РФ у Ленінградській області.
Тоді Україна ударила по кораблях у місті-фортеці поблизу Петербурга, атакувавши порт Кронштадт у день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ та керівництві Сил безпілотних систем, під ударом опинилися кораблі та портова інфраструктура загарбників.
Пізніше супутникові знімки зафіксували точне влучання безпілотників СБС на відстані близько 1100 км від українського кордону.
На кадрах чітко видно, як виглядає корвет "Бойкий" після атаки дронів, який стояв на ремонті у сухому доці та супроводжував нафтові танкери росіян. Судно отримало ушкодження лівого борту, а російські служби намагалися ліквідувати пожежу за допомогою брандспойтів.