Дроны ССО поразили военно-морскую базу РФ в 1000 км от Украины

"Эту войну пора завершать. Но российский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию. Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 км до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте", - сообщил Зеленский.

Также, по его словам, украинские дальнобойные санкции преодолели около 500 км до Краснодарского региона и ударили по нефтебазе.

"Важны результаты совместной работы воинов ВСУ, СБУ и ГУР. России надо завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ. Спасибо нашим воинам за меткость", - добавил президент.

В ССО подтвердили, что подразделения Deep Strike Сил специальных операций вместе с СБС и СБУ поразили военно-морскую базу Балтийского флота РФ "Кронштадт", расположенную вблизи Санкт-Петербурга.

Несколько дронов ССО успешно достигли своих целей. На территории базы зафиксировано возгорание.

"Кронштадт" является символом Военно-морских сил России и стратегическим элементом военной машины врага. На базе размещены военные корабли, подводные лодки, учебные центры, доки для ремонта и судостроительные мощности.

"После уничтожения Украиной части возможностей России в Черном море значение "Кронштадта" в обеспечении военного потенциала врага существенно возросло. Но теперь дошла очередь гореть и до одной из старейших военно-морских баз РФ", - отметили в ССО.