Українські дрони "прорубали коридор" для ударів по Москві: у СБС зробили гучну заяву
Системні удари по російських радарах у Брянській області відкрили нові можливості для українських далекобійних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.
За даними підрозділу, оператори групи "Роні" 1-го окремого центру системно уражають радари СКПП у Брянській області, які контролюють повітряний простір у напрямку російської столиці.
У центрі заявили, що саме це дозволило створити пролом в ешелонованій системі російської протиповітряної оборони. За твердженням військових, завдяки цьому стали можливими удари по цілях у Санкт-Петербурзі, Усть-Лузі та Москві.
"Коли ворог втрачає "очі", небо для наших далекобійних ударів стає відкритим", - зазначили військові.
Також підрозділ оприлюднив відео операції "Поліфем". За словами військових, вона суттєво підвищила ефективність прольотів українських далекобійних дронів Deep Strike на північному напрямку.
У Силах безпілотних систем додали, що відновити пошкоджену ділянку російської ППО противнику буде непросто, а її подальше виснаження триватиме.
Останні атаки на Московську область
Нагадаємо, останнім часом українські дрони регулярно атакують цілі в Московській області.
Зокрема, в ніч на 30 червня регіон зазнав масованої атаки безпілотників, а президент Володимир Зеленський повідомив про повторне ураження центру космічного зв'язку "Дубна".
Цей об'єкт розташований більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону й використовується Росією для супутникового зв'язку, розвідки та координації дій окупаційних військ.
Вперше про ураження "Дубни" Генеральний штаб ЗСУ повідомив 22 червня. Тоді було заявлено про пошкодження 32-метрової антени Mark-IV та технічної будівлі комплексу.