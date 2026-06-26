ЗСУ знищили рідкісну ціль в Донецькому аеропорту (відео)

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Військові ЗСУ знищили автомобіль - пускову установку дронів-камікадзе "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

У бригаді назвали ціль рідкісною - автомобіль, використовувався під мобільну пускову установку "Шахедів". Знищення відбулося в районі Донецького аеропорту. "Сьогоднішня рідкісна ціль - машина, що використовується як пускова установка для дронів типу "Шахед". В Донецькому аеропорту. Вперше. Допомагаємо берегти мирні українські міста від цієї пошесті", - йдеться у повідомленні бригади.