Дроны сожгли С-400 в Брянской области, она могла атаковать Киев (видео)

6 июля дроны ВСУ атаковали зенитно-ракетный комплекс, который мог обстреливать Киев. От С-400 мало что осталось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд".

"Рейд" дронами уничтожил С-400

Операторы 413 полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили в Брянской области пусковую установку комплекса С-400. С нее оккупанты запускали баллистические ракеты по наземным целям в Украине.

Это произошло во время очередного массированного удара РФ, в том числе по столице.

"Территория Брянской области является одним из стандартных районов, откуда россияне производят пуски баллистических ракет по Киеву", - отметили бойцы.

Видео: уничтожение российской ЗРК С-400 (facebook.com/raid.413)

Успех удара "Рейда" по С-400 сохранил жизнь гражданских украинцев, уверены воины СБС.

Украинские дроны уничтожают технику врага