Дроны сожгли С-400 в Брянской области, она могла атаковать Киев (видео)
6 июля дроны ВСУ атаковали зенитно-ракетный комплекс, который мог обстреливать Киев. От С-400 мало что осталось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд".
"Рейд" дронами уничтожил С-400
Операторы 413 полка СБС "Рейд" обнаружили и уничтожили в Брянской области пусковую установку комплекса С-400. С нее оккупанты запускали баллистические ракеты по наземным целям в Украине.
Это произошло во время очередного массированного удара РФ, в том числе по столице.
"Территория Брянской области является одним из стандартных районов, откуда россияне производят пуски баллистических ракет по Киеву", - отметили бойцы.
Видео: уничтожение российской ЗРК С-400 (facebook.com/raid.413)
Успех удара "Рейда" по С-400 сохранил жизнь гражданских украинцев, уверены воины СБС.
Украинские дроны уничтожают технику врага
Напомним, что системные удары по российским радарам в Брянской области открыли "окно возможностей" для дальнобойных дронов ВСУ. Операторы группы "Рони" поражают радары СКПП, контролирующие воздушное пространство в направлении Москвы.
Военные ВСУ уничтожили автомобиль, являвшийся пусковой установкой дронов-камикадзе "Шахед". Это достаточно редкая цель.
ССС масштабно атаковали в ночь на 25 июня оккупированный Крым. Было поражено 38 разнообразных военных целей окупантов.