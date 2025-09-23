Дрони все ще летять. РФ вдарила вночі "Шахедами" та "Іскандерами": як відпрацювала ППО

Російська армія у ніч на вівторок, 23 вересня, запустила по Україні балістичні ракети та понад сотню ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
У ніч на 23 вересня, з 21:00 22 вересня, противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Дрони було запущено з напрямків:
Близько 60 дронів - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Було зафіксовано влучання ракет та 12 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Також на північному сході фіксується нова група ворожих дронів.
Варто нагадати, що вчора ввечері Російська Федерація атакувала територію України групами ударних "Шахедів" з різних напрямків, а також ракетами різних типів. Через це стгнал повітряної тривоги було оголошено у різних регіонах.
Наразі відомо, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.
Під ударом знову опинилось Запоріжжя. Цього разу росіяни знову застосували авіабомби, а також дрони. У місті пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру, загинула людина.
Вчора ввечері вибухи лунали і в Одесі, за даними ДСНС було пошкоджено будівлі готелю, "Укрпошти", "Укртелекому", будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів. Відомо про жертву.
Вночі було пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці", низка поїздів курсують із затримками.