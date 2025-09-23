Дрони все ще летять. РФ вдарила вночі "Шахедами" та "Іскандерами": як відпрацювала ППО

У ніч на 23 вересня, з 21:00 22 вересня, противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Дрони було запущено з напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллєрово;

Шаталово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське, ТОТ Криму.

Близько 60 дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.



Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Було зафіксовано влучання ракет та 12 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Також на північному сході фіксується нова група ворожих дронів.