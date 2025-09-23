RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Дроны все еще летят. РФ ударила ночью "Шахедами" и "Искандерами": как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Воздушные силы рассказали о работе ПВО этой ночью (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 23 сентября, запустила по Украине баллистические ракеты и более сотни ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 23 сентября, с 21:00 22 сентября, противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Дроны были запущены с направлений:

  • Курск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Шаталово;
  • Приморско-Ахтарск;
  • Гвардейское, ТОТ Крыма.

Около 60 дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Было зафиксировано попадание ракет и 12 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Также на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских дронов.

 

Ночная атака 23 сентября

Стоит напомнить, что вчера вечером Российская Федерация атаковала территорию Украины группами ударных "Шахедов" с разных направлений, а также ракетами различных типов. Из-за этого стгнал воздушной тревоги был объявлен в разных регионах.

Известно, что россияне атаковали объект критической инфраструктуры в Чернигове.

Под ударом снова оказалось Запорожье. На этот раз россияне снова применили авиабомбы, а также дроны. В городе повреждена гражданская жилая инфраструктура, погиб человек.

Вчера вечером взрывы раздавались и в Одессе, по данным ГСЧС были повреждены здания гостиницы, "Укрпочты", "Укртелекома", дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей. Известно о жертве.

Ночью была повреждена инфраструктура "Укрзализныци", ряд поездов курсируют с задержками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов