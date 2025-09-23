Дроны все еще летят. РФ ударила ночью "Шахедами" и "Искандерами": как отработала ПВО

В ночь на 23 сентября, с 21:00 22 сентября, противник атаковал тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115-ю ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.

Дроны были запущены с направлений:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Шаталово;

Приморско-Ахтарск;

Гвардейское, ТОТ Крыма.

Около 60 дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских дрона типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Было зафиксировано попадание ракет и 12 ударных дронов на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Также на северо-востоке фиксируется новая группа вражеских дронов.