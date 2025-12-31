UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ, - джерела

Фото: дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області РФ (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Атаку провели вранці 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела в Службі безпеки України, ця нафтобаза  входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.

На відео видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" - важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні РФ.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари дронів по РФ

Нагадаємо, нещодавно далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту Темрюк та в Оренбурзі.

Також в Темрюкському районі було зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному з терміналів після інциденту з безпілотниками.

Тим часом морські дрони СБУ 10 грудня вразили в Чорному морі черговий підсанкційний танкер РФ зі складу так званого "тіньового флоту". За попередньою інформацією, судно виведено з ладу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в УкраїніРосійська ФедераціяДрони