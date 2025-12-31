Дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области РФ, - источники

Как отмечают источники в Службе безопасности Украины, эта нефтебаза входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов топлива.

На видео видно, что после попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" - важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", - сообщил информированный источник в СБУ.