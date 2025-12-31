RU

Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области РФ, - источники

Фото: дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Атаку провели утром 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники в Службе безопасности Украины, эта нефтебаза входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов топлива.

На видео видно, что после попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" - важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе РФ.

"СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, которые атакуют Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году", - сообщил информированный источник в СБУ.

 

Удары дронов по РФ

Напомним, недавно дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту Темрюк и в Оренбурге.

Также в Темрюкском районе было зафиксировано повреждение трубопровода на одном из терминалов после инцидента с беспилотниками.

Тем временем морские дроны СБУ 10 декабря поразили в Черном море очередной подсанкционный танкер РФ из состава так называемого "теневого флота". По предварительной информации, судно выведено из строя.

