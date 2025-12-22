ua en ru
У Краснодарському краї пошкоджено трубопровід після атаки безпілотників

Росія, Понеділок 22 грудня 2025 01:35
У Краснодарському краї пошкоджено трубопровід після атаки безпілотників Фото: МНС Росії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Краснодарському краї РФ зафіксовано пошкодження трубопроводу на одному з терміналів після інциденту з безпілотниками. Російська влада стверджує, що причиною стали "уламки" дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram-каналу ASTRA.

На території Росії продовжують фіксувати наслідки ударів безпілотників по об'єктах інфраструктури.

Черговий інцидент стався в Темрюкському районі Краснодарського краю, де після пошкодження трубопроводу виникла пожежа.

Російська сторона наполягає на версії з падінням фрагментів БПЛА.

Пошкодження трубопроводу і пожежа

За даними Оперштабу Краснодарського краю, "уламки" безпілотників пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Хвиля.

Унаслідок інциденту виникло загоряння. Площа пожежі, як стверджується, становила близько 100 квадратних метрів. Влада заявила, що постраждалих немає.

Реакція російських структур

Оперативні служби повідомили про локалізацію ситуації, водночас деталі щодо характеру пошкоджень і можливих наслідків для роботи термінала не розкриваються.

Подібна стриманість у формулюваннях використовується і в інших випадках, пов'язаних з ударами по інфраструктурних об'єктах на території РФ.

Заяви про атаку дронів

Раніше Міністерство оборони Росії заявило про атаку 35 українських безпілотників по різних регіонах країни.

Окремо було зазначено, що шість дронів, за твердженням відомства, були спрямовані на анексований Росією Крим. Україна офіційно не коментувала цих заяв.

Нагадуємо, що в неділю, 21 грудня 2025 року, відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента США Дональда Трампа у Флориді, під час якої сторони обговорили можливі формати і кроки, спрямовані на досягнення миру в Україні.

Зазначимо, що російська влада демонструє намір зберегти контроль над ключовою арктичною логістичною артерією - Північним морським шляхом, для чого в регіоні вперше в історії зосереджено весь атомний криголамний флот РФ.

