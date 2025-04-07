Дрони СБУ вдарили по великому заводу в РФ та масований обстріл України: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни після ракетного удару атакували Кривий Ріг дронами. Внаслідок нальоту дронів загинула людина, семеро постраждали.

Ворог завдав удару балістикою по Києву. У трьох районах виникли пожежі, частково зруйновано офісний центр, троє осіб постраждали.

Також окупанти атакували дронами Миколаїв, пошкоджені будинки, сталася пожежа на газовій мережі.

Дрони атакували важливий завод у Мордовії

Російські пабліки пишуть, щоб був атакований завод із виробництва оптоволокна в Саранську. Глава Мордовії визнав атаку на Саранськ. Росіяни також заявили про атаку на промислове підприємство в Чапаєвську Самарської області, там виникла пожежа.

Підприємство є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує РФ власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, у тому числі військового призначення.

Як зазначає керівник ЦПД Коваленко, продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами.

Бессент звинуватив Зеленського у зриві угоди про надра і згадав про сварку з Трампом

"Він добрався до Овального кабінету і зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент

За словами міністра фінансів, Зеленський нібито тричі обіцяв підписати угоду, але не зробив цього.

Бессент також наголосив, що угода щодо корисних копалин вигідна обом країнам, і висловив сподівання, що вона буде підписана найближчим часом. За його словами, наступного тижня українська технічна команда відвідає США.

Кілька українських посадовців пройшли поліграф через витік деталей угоди про надра, - FT

Як пише видання, президент України Володимир Зеленський наказав СБУ провести розслідування після того, як стався витік деталей нового проекту угоди між США та Україною про надра. Розслідування ініціювали, коли деталі угоди опублікував народний депутат Ярослав Железняк. Нардеп зазначив, що його джерела - це не українські посадовці.

Співрозмовники FT заявили, що перевірку на детекторі брехні вже пройшли працівники кількох міністерств, однак вони не уточнили, скількох саме людей уже перевірили.

Джерела РБК-Україна в різних органах влади також підтверджують інформацію про поліграф.

Росія розпочала нову інформатаку на Україну по темі мирних переговорів, - CЗР

За перші п'ять днів квітня зафіксовано активізацію пропагандистських медіа Газета.ru", Sputnik, "Ведомости" та "Военное обозрение", через які Москва намагається перекласти відповідальність за тривалість бойових дій на Україну.

Крім того, Росія намагається сформувати враження про загальну "втому від України" у світових медіа, а також розганяє контент в Telegram, TikTok та YouTube, який імітує думки українських військових або "незалежних експертів".

МЗС України відкинуло брехню РФ про "військові цілі" ракетного удару по Кривому Рогу

"Категорично відкидаємо російську брехню про нібито військові цілі цього удару. Факти з місця вчинення злочину свідчать про відсутність будь-яких військових цілей. Метою Росії був цілеспрямований терор проти цивільних людей. Цей удар є черговим воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", - йдеться у заяві.

Цим ударом РФ "демонструє повну зневагу" до мирних зусиль Дональда Трампа. Крім того, він став сигнал Вашингтону про те, що Путін буде продовжувати війну та вбивати українців, допоки не відчує інший рівень тиску та сили.

Секретна служба США під загрозою: у Вашингтоні готують масові звільнення

Очікується, що незабаром Департамент ефективності уряду США під керівництвом Ілона Маска розпочне скорочення штату Міністерства національної безпеки (DHS).

За даними CNN, планується істотне скорочення персоналу в усіх відомствах, включно з Секретною службою.

Джерела американської телерадіокомпанії розповіли, що цього тижня відбувалися переговори і лобіювання між DOGE, Білим домом і керівництвом DHS. Повідомляється, що Федеральне агентство з управління у надзвичайних ситуаціях (FEMA) може бути ліквідоване. Також під імовірне скорочення також можуть потрапити Прикордонно-митна служба (CBP) та Імміграційна та митна поліція (ICE).

Польща попередила США про можливу "історичну помилку" в переговорах з Росією

Про це заявив радник польського прем'єра Дональда Туска з питань України Павел Коваль. На його думку, Дональд Трамп може припуститися "історичної помилки", якщо під час потенційних переговорів про завершення війни в Україні погодиться на визнання російського контролю над Кримом, Донбасом чи іншими окупованими територіями.

Як змінилася тактика ударів РФ по Україні: відповідь Повітряних сил

Як зазначив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ворог модифікує свої ракети та дрони. Україна своєю чергою ділиться цією інформацією з західними партнерами, щоб вони могли покращувати зенітні системи.

"Ворог з початку 2024 року наростив відсоток балістики, якщо брати всі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Бо балістичні ракети, ми розуміємо, збивається Patriot", - сказав Ігнат.

РФ вдарила "Калібрами" по Україні: стало відомо, з чого РФ запустила ракети 6 квітня

Речник ВМС розповів, що вірогідність застосування "Калібрів" завжди висока, адже росіянам достатньо кількох годин, аби вийти в акваторію і відстрілятися.

"Саме так вони вночі і зробили. Четверте застосування у цьому році, за чотири місяці. Був застосований один з фрегатів і підводний човен. Вони обидва брали участь у цій атаці", - розповів він.

Росіяни нібито захопили Басівку на Сумщині: що кажуть прикордонники

Російське міноборони відзвітували про "захоплення" населеного пункту Басівка в прикордонні Сумської області. Спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко каже, що ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області чи прориву кордону/

"В той же час ворог також не припиняє тактики використання малих штурмових груп, аби ці застосовані сили перейшли наш кордон, накопичувалися і розширювали зону боїв по території України. Зокрема, це фіксується і по напрямку п.н. Новеньке-Басівка. В той же час ці малі штурмові групи максимально знищуються підрозділами Сил оборони", - розповів він РБК-Україна.

Зеленський дав нові доручення щодо Patriot від США і назвав завдання на "Рамштайн"

У рамках зустрічі "Рамштайн" 11 квітня стоїть є два головних завдання - наближення рішень щодо додаткових Patriot і питання контингентів.

"Також доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО, і особливо - зі Сполученими Штатами Америки, які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор", - сказав Зеленський.

ЗСУ показали німецький дрон-камікадзе HF-1 з штучним інтелектом

Українські військові почали застосовувати ударні баражуючі боєприпаси HF-1 зі штучним інтелектом. Їх виробляє німецька оборонна компанія Helsing, а фото і відео опублікував BILD.

Україні було поставлено близько 1000 таких дронів. А на відео можна побачити роботу з безпілотниками бійців Сил спеціальних операцій. Дрони випробовувались у Сумській області.

HF-1 можуть перебувати у повітрі близько години у пошуку низки різних цілей: від броньованої техніки і систем ППО до логістики і складів. Ці дрони-камікадзе працюють на дальність близько 45-50 км. Вони обладнані донаведення, яка допомагає захопити ціль і тримати її до самого ураження, навіть якщо втрачено зв'язок з оператором.

Іран привів армію в бойову готовність після погроз Трампа, - Reuters

Як пише Reuters з посиланням на джерела, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності. За словами високопоставленого іранського чиновника, Тегеран відкидає вимогу США про прямі переговори щодо ядерної програми або ж загрозу бомбардувань.

Іран також попередив сусідні держави, на чиїй території розташовані американські бази, що вони можуть опинитися під ударом.