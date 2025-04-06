Зеленський дав нові доручення щодо Patriot від США і назвав завдання на "Рамштайн"
Перед Україною в рамках зустрічі "Рамштайн" є два головних завдання - наближення рішень щодо ППО, а саме Patriot, і питання контингентів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо ППО. В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, саме Patriot, і друге завдання - це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей", - поінформував президент.
Також Зеленський додав, що "доручив на двосторонній основі працювати щодо ППО", особливо зі Сполученими Штатами Америки, "які мають достатній потенціал, щоб допомогти припинити будь-який терор".
"Потрібне відповідне бажання й відповідні рішення, щоб захистити якнайбільше життів від російської балістики. Також посилення нашого повітряного щита одночасно буде посиленням усієї дипломатії" - резюмував президент.
Трамп обіцяв допомогти Україні з ППО Patriot
Нагадаємо, близько двох тижнів тому президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.
Під час цієї розмови український лідер наголосив на важливості захисту цивільного населення за допомогою ракетних систем Patriot, на що Трамп відповів згодою повернутися до цього питання, зокрема, з урахуванням тих ресурсів, які є в розпорядженні країн Європи.
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