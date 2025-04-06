Іран привів армію в бойову готовність після погроз Трампа, - Reuters

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї привів збройні сили країни в стан підвищеної бойової готовності на тлі загроз атаки з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами високопоставленого іранського чиновника, Іран відкидає вимогу США про прямі переговори щодо ядерної програми або ж загрозу бомбардувань. Країна попередила сусідні держави, на чиїй території розташовані американські військові бази, що вони можуть опинитися під ударом у разі їхньої залученості.

І хоч Іран відхилив вимогу президента США Дональда Трампа про прямі переговори, країна все ж хоче продовжити непрямі переговори через Оман, який є давнім каналом обміну повідомленнями між країнами.

"Непрямі переговори дають можливість оцінити серйозність намірів Вашингтона щодо політичного вирішення проблеми Ірану", - сказав агентству чиновник.

Він додав, що хоча цей шлях може виявитися "тернистим", але такі переговори можуть незабаром початися, якщо США підтримають їх.

За словами чиновника, Іран надіслав повідомлення Іраку, Кувейту, Об'єднаним Арабським Еміратам, Катару, Туреччині та Бахрейну про те, що будь-яка підтримка нападу США на Іран, зокрема й використання повітряного простору або території цих країн військами США під час нападу, вважатиметься актом ворожості.

Джерело попередило, що такий акт "матиме для них серйозні наслідки", додавши, що Іран привів свою армію в стан підвищеної бойової готовності.