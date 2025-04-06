Секретна служба США під загрозою: у Вашингтоні готують масові звільнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Найближчими днями Департамент ефективності уряду США (DOGE) під керівництвом Ілона Маска розпочне скорочення штату Міністерства національної безпеки (DHS). Планується істотне скорочення персоналу в усіх відомствах, включно з Секретною службою.

Чотири джерела видання на умовах анонімності повідомили, що DHS готується до суттєвих скорочень, хоча остаточних рішень ще не ухвалено, а остаточний масштаб і обсяг скорочень ще не визначений.

За словами двох джерел, цього тижня відбувалися переговори і лобіювання між DOGE, Білим домом і керівництвом DHS.

Очікується, що різні підрозділи відчують вплив по-різному. Одне з джерел повідомило, що Федеральне агентство з управління у надзвичайних ситуаціях (FEMA) може бути ліквідоване.

За словами двох співрозмовників, під імовірне скорочення також можуть потрапити Прикордонно-митна служба (CBP), а також Імміграційна та митна поліція (ICE).

Високопоставлений чиновник DHS повідомив CNN, що відомство "рішуче налаштоване усунути урядові витрати, які десятиліттями відбувалися за рахунок платників податків". Він додав, що "ми ліквідуємо непрофільні посади та бюрократичні бар’єри, що заважають нашій основній місії - захисту Батьківщини".

Очікується, що найближчими днями міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем надішле співробітникам свого відомства електронного листа, в якому повідомить про очікувані скорочення, а також окремий лист, в якому детально опише потенційні варіанти звільнення за власним бажанням і дострокового виходу на пенсію. Одне з джерел зазначило, що ім'я Ноем може бути в цьому листі, але ключові рішення ухвалюють помічник Трампа Стівен Міллер, DOGE та інші співробітники Білого дому.

Скорочення у незручний час

Видання зазначає, що скорочення в Секретній службі відбудуться в особливо складний час для відомства. Воно перебуває в напруженому стані через те, що високопосадовці називають безпрецедентним і динамічним середовищем загроз, з огляду на два замахи на президента Дональда Трампа влітку минулого року. Агентство потерпає від низького морального духу, професійного вигорання, нестачі кадрів та проблем з утриманням персоналу.

У лютому минулого року Секретна служба витратила безпрецедентні 2 мільйони доларів на телевізійну рекламу, залучивши до неї режисера блокбастерів Майкла Бея.

У своїх свідченнях на Капітолійському пагорбі після замаху на Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, чиновники неодноразово стверджували, що агентству бракує фінансування та ресурсів.

За словами одного з джерел, будь-які скорочення в агентстві, скоріш за все, торкнуться адміністративного і технічного персоналу. Водночас, звільнення можуть вплинути на нових співробітників і тих, хто перебуває на випробувальному терміні, - тобто на посади, які найпростіше скоротити. Очікується, що ці зміни одразу не вплинуть на основні завдання агентства та його готовність, хоча з часом це може змінитися, особливо якщо офіцерам доведеться компенсувати брак підтримки.

За словами джерел, серед пересічних співробітників Секретної служби домінує сильне занепокоєння щодо майбутнього, і вони неохоче спілкуються з журналістами через загрозу проходження поліграфу.

"Агентству важко реалізувати свою стратегію з нарощування ресурсів і фінансування - особливо після замаху на Трампа в Батлері. Як вони можуть це робити, коли змушені скорочувати штат?", - поставив риторичне запитання Джонатан Вакроу, колишній агент Секретної служби та експерт CNN.

Вакроу додав: "Наразі запропоновані зміни прямо не впливають на місію, але з часом це зміниться. Такі дії створюють внутрішні вразливості, які можуть призвести до повторення Батлера".