Дроны СБУ ударили по крупному заводу в РФ и массированный обстрел Украины: новости за выходные

Война России против Украины: последние новости

Россияне после ракетного удара атаковали Кривой Рог дронами. В результате налета дронов погиб человек, семеро пострадали.

Враг нанес удар баллистикой по Киеву. В трех районах возникли пожары, частично разрушен офисный центр, три человека пострадали.

Также оккупанты атаковали дронами Николаев, повреждены дома, произошел пожар на газовой сети.

Дроны атаковали важный завод в Мордовии

Российские паблики пишут, чтобы был атакован завод по производству оптоволокна в Саранске. Глава Мордовии признал атаку на Саранск. Россияне также заявили об атаке на промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области, там возник пожар.

Предприятие является частью критической инфраструктуры, которая обеспечивает РФ собственными материалами для построения современных средств связи, в том числе военного назначения.

Как отмечает руководитель ЦПД Коваленко, продукция этого завода активно используется в системах управления, связи и передачи данных, в частности в развертывании защищенных каналов связи для армии России, управлении дронами.

Бессент обвинил Зеленского в срыве соглашения о недрах и вспомнил о ссоре с Трампом

"Он добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самым легким делом в мире", - заявил министр финансов США Скотт Бессент

По словам министра финансов, Зеленский якобы трижды обещал подписать соглашение, но не сделал этого.

Бессент также отметил, что соглашение по полезным ископаемым выгодно обеим странам, и выразил надежду, что оно будет подписано в ближайшее время. По его словам, на следующей неделе украинская техническая команда посетит США.

Несколько украинских чиновников прошли полиграф из-за утечки деталей соглашения о недрах, - FT

Как пишет издание, президент Украины Владимир Зеленский приказал СБУ провести расследование после того, как произошла утечка деталей нового проекта соглашения между США и Украиной о недрах. Расследование инициировали, когда детали соглашения опубликовал народный депутат Ярослав Железняк. Нардеп отметил, что его источники - это не украинские чиновники.

Собеседники FT заявили, что проверку на детекторе лжи уже прошли сотрудники нескольких министерств, однако они не уточнили, сколько именно людей уже проверили.

Источники РБК-Украина в различных органах власти также подтверждают информацию о полиграфе.

Россия начала новую информатаку на Украину по теме мирных переговоров, - СВР

За первые пять дней апреля зафиксирована активизация пропагандистских медиа "Газета.ru", Sputnik, "Ведомости" и "Военное обозрение", через которые Москва пытается переложить ответственность за продолжительность боевых действий на Украину.

Кроме того, Россия пытается сформировать впечатление об общей "усталости от Украины" в мировых медиа, а также разгоняет контент в Telegram, TikTok и YouTube, который имитирует мнения украинских военных или "независимых экспертов".

МИД Украины отверг ложь РФ о "военных целях" ракетного удара по Кривому Рогу

"Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии каких-либо военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Этим ударом РФ "демонстрирует полное пренебрежение" к мирным усилиям Дональда Трампа. Кроме того, он стал сигнал Вашингтону о том, что Путин будет продолжать войну и убивать украинцев, пока не почувствует другой уровень давления и силы.

Секретная служба США под угрозой: в Вашингтоне готовят массовые увольнения

Ожидается, что вскоре Департамент эффективности правительства США под руководством Илона Маска начнет сокращение штата Министерства национальной безопасности (DHS).

По данным CNN, планируется существенное сокращение персонала во всех ведомствах, включая Секретную службу.

Источники американской телерадиокомпании рассказали, что на этой неделе происходили переговоры и лоббирование между DOGE, Белым домом и руководством DHS. Сообщается, что Федеральное агентство по управлению по чрезвычайным ситуациям (FEMA) может быть ликвидировано. Также под вероятное сокращение также могут попасть Погранично-таможенная служба (CBP) и Иммиграционная и таможенная полиция (ICE).

Польша предупредила США о возможной "исторической ошибке" в переговорах с Россией

Об этом заявил советник польского премьера Дональда Туска по вопросам Украины Павел Коваль. По его мнению, Дональд Трамп может допустить "историческую ошибку", если во время потенциальных переговоров о завершении войны в Украине согласится на признание российского контроля над Крымом, Донбассом или другими оккупированными территориями.

Как изменилась тактика ударов РФ по Украине: ответ Воздушных сил

Как отметил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг модифицирует свои ракеты и дроны. Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", - сказал Игнат.

РФ ударила "Калибрами" по Украине: стало известно, с чего РФ запустила ракеты 6 апреля

Представитель ВМС рассказал, что вероятность применения "Калибров" всегда высока, ведь россиянам достаточно нескольких часов, чтобы выйти в акваторию и отстреляться.

"Именно так они ночью и сделали. Четвертое применение в этом году, за четыре месяца. Был применен один из фрегатов и подводная лодка. Они оба участвовали в этой атаке", - рассказал он.

Россияне якобы захватили Басовку на Сумщине: что говорят пограничники

Российское минобороны отчитались о "захвате" населенного пункта Басовка в приграничье Сумской области. Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко говорит, что враг продолжает свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов в Сумской области или прорыва границы/

"В то же время враг также не прекращает тактики использования малых штурмовых групп, чтобы эти примененные силы перешли нашу границу, накапливались и расширяли зону боев по территории Украины. В частности, это фиксируется и по направлению п.н. Новенькое-Басовка. В то же время эти малые штурмовые группы максимально уничтожаются подразделениями Сил обороны", - рассказал он РБК-Украина.

Зеленский дал новые поручения по Patriot от США и назвал задачи на "Рамштайн"

В рамках встречи "Рамштайн" 11 апреля стоит есть две главных задачи - приближение решений по дополнительным Patriot и вопрос контингентов.

"Также поручил на двусторонней основе работать по ПВО, и особенно - с Соединенными Штатами Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы помочь прекратить любой террор", - сказал Зеленский.

ВСУ показали немецкий дрон-камикадзе HF-1 с искусственным интеллектом

Украинские военные начали применять ударные барражирующие боеприпасы HF-1 с искусственным интеллектом. Их производит немецкая оборонная компания Helsing, а фото и видео опубликовал BILD.

Украине было поставлено около 1000 таких дронов. А на видео можно увидеть работу с беспилотниками бойцов Сил специальных операций. Дроны испытывались в Сумской области.

HF-1 могут находиться в воздухе около часа в поиске ряда различных целей: от бронированной техники и систем ПВО до логистики и складов. Эти дроны-камикадзе работают на дальность около 45-50 км. Они оборудованы донаведением, которое помогает захватить цель и держать ее до самого поражения, даже если потеряна связь с оператором.

Иран привел армию в боевую готовность после угроз Трампа, - Reuters

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. По словам высокопоставленного иранского чиновника, Тегеран отвергает требование США о прямых переговорах по ядерной программе или же угрозу бомбардировок.

Иран также предупредил соседние государства, на чьей территории расположены американские базы, что они могут оказаться под ударом.