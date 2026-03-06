Дрони СБУ вдарили по авіаремонтному заводу та "Панцирях" у Криму

За словами джерел, цієї ночі Центр спецоперацій "Альфа" СБУ відкрив сезон весняних ударів по російських військових об’єктах у Криму.

Безпілотники уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також позиції військової техніки й особового складу у Пушкіне, поблизу аеродрому "Джанкой".

За попередньою інформацією, уражено:

Два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2".

БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі.

Зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі.

Два паливозаправники;

Наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

У СБУ наголосили, що систематичні спецоперації в Криму спрямовані на послаблення військової інфраструктури Росії, яку вона використовує для атак на Україну.

"Ворог не зможе почуватися в безпеці - особливо на території українського Криму", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.