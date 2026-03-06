Дрони СБУ вдарили по авіаремонтному заводу та "Панцирях" у Криму

В ніч на 6 березня дрони СБУ завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів у Криму. Уражено авіаремонтний завод та позиції ППО поблизу Джанкоя.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.
За словами джерел, цієї ночі Центр спецоперацій "Альфа" СБУ відкрив сезон весняних ударів по російських військових об’єктах у Криму.
Безпілотники уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також позиції військової техніки й особового складу у Пушкіне, поблизу аеродрому "Джанкой".
За попередньою інформацією, уражено:
У СБУ наголосили, що систематичні спецоперації в Криму спрямовані на послаблення військової інфраструктури Росії, яку вона використовує для атак на Україну.
"Ворог не зможе почуватися в безпеці - особливо на території українського Криму", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, нещодавно українські підрозділи знищили "очі" російської протиповітряної оборони в Криму.
Також дрони ССО вдарили по дорогоцінні системи ППО, зокрема російський зенітно-ракетний комплекс С-400 "Тріумф" та ЗРГК "Панцир-С1".
Раніше безпілотники СБУ на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму знищили літак МіГ-31, а також комплекси С-400 і "Панцир".