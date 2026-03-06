Дроны СБУ ударили по авиаремонтному заводу и "Панцирям" в Крыму

По словам источников, этой ночью Центр спецопераций "Альфа" СБУ открыл сезон весенних ударов по российским военным объектам в Крыму.

Беспилотники поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также позиции военной техники и личного состава в Пушкино, вблизи аэродрома "Джанкой".

По предварительной информации, поражены:

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2".

БпЛА "Мохаджер-6" на летном поле.

Зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле.

Два топливозаправщика;

Наземную станцию управления БпЛА "Форпост".

В СБУ отметили, что систематические спецоперации в Крыму направлены на ослабление военной инфраструктуры России, которую она использует для атак на Украину.

"Враг не сможет чувствовать себя в безопасности - особенно на территории украинского Крыма", - сообщил информированный источник в СБУ.