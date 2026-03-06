RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны СБУ ударили по авиаремонтному заводу и "Панцирям" в Крыму

12:49 06.03.2026 Пт
2 мин
Сезон ударов СБУ в Крыму открыт
aimg Ірина Глухова aimg Юлия Акимова
Фото: дроны СБУ ударили по авиаремонтному заводу и "Панцирям" (Getty Images)

В ночь на 6 марта дроны СБУ нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов в Крыму. Поражены авиаремонтный завод и позиции ПВО вблизи Джанкоя.

По словам источников, этой ночью Центр спецопераций "Альфа" СБУ открыл сезон весенних ударов по российским военным объектам в Крыму.

Беспилотники поразили производственные цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также позиции военной техники и личного состава в Пушкино, вблизи аэродрома "Джанкой".

По предварительной информации, поражены:

  • Два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2".
  • БпЛА "Мохаджер-6" на летном поле.
  • Зенитная установка ЗУ-23 на грузовом автомобиле.
  • Два топливозаправщика;
  • Наземную станцию управления БпЛА "Форпост".

В СБУ отметили, что систематические спецоперации в Крыму направлены на ослабление военной инфраструктуры России, которую она использует для атак на Украину.

"Враг не сможет чувствовать себя в безопасности - особенно на территории украинского Крыма", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по вражеским целям в Крыму

Напомним, недавно украинские подразделения уничтожили "глаза" российской противовоздушной обороны в Крыму.

Также дроны ССО ударили по драгоценные системы ПВО, в частности российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф" и ЗРГК "Панцирь-С1".

Ранее беспилотники СБУ на аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму уничтожили самолет МиГ-31, а также комплексы С-400 и "Панцирь".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныКрымВойна в Украине