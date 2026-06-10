Дрони СБУ уразили нафтостанції, що постачають пальне до Москви

Дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують Москву пальним, горять після атаки СБУ. Відстань до цілей становить близько 700 км.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Йдеться про ураження станцій "Второво" та "Лобково" у Володимирській області РФ.
Основне призначення станцій - перекачування дизеля до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ.
Місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ.
За даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.
У СБУ наголошують, що нафтоперекачувальні станції є важливими елементами паливної логістики Росії.
Через них здійснюється:
У спецслужбі зазначають, що порушення роботи таких об'єктів ускладнює логістику російської паливної системи та впливає на експортні можливості країни-агресора.
Нагадаємо, 24 травня вже повідомлялося про ураження лінійно виробничо-диспетчерської станції(ЛВДС) "Второво" у Володимирській області РФ", яка забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви.
Тим часом у Росії визнали "тимчасові складнощі" з постачанням пального в південних регіонах через удари українських дронів.
Для подолання ситуації в Москві сформували окремий галузевий штаб.