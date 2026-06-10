Дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву

Две нефтеперекачивающие станции, которые обеспечивают Москву топливом, горят после атаки СБУ. Расстояние до целей составляет около 700 км.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Речь идет о поражении станций "Второво" и "Лобково" во Владимирской области РФ.
Основное назначение станций - перекачка дизеля в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск.
Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ.
По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.
В СБУ отмечают, что нефтеперекачивающие станции являются важными элементами топливной логистики России.
Через них осуществляется:
В спецслужбе отмечают, что нарушение работы таких объектов усложняет логистику российской топливной системы и влияет на экспортные возможности страны-агрессора.
Напомним, 24 мая уже сообщалось о поражении линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Второво" во Владимирской области РФ", которая обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы.
Между тем в России признали "временные сложности" с поставками топлива в южных регионах из-за ударов украинских дронов.
Для преодоления ситуации в Москве сформировали отдельный отраслевой штаб.