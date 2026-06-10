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Дрони СБУ уразили нафтостанції, що постачають пальне до Москви

12:41 10.06.2026 Ср
2 хв
Відстань від кордону до цілей - близько 700 кілометрів
aimg Ірина Глухова
Дрони СБУ уразили нафтостанції, що постачають пальне до Москви Фото: дрони СБУ уразили нафтостанції, що постачають пальне до Москви (скрін відео)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Дві нафтоперекачувальні станції, які забезпечують Москву пальним, горять після атаки СБУ. Відстань до цілей становить близько 700 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.

Що уражено

Йдеться про ураження станцій "Второво" та "Лобково" у Володимирській області РФ.

Основне призначення станцій - перекачування дизеля до Московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а також транспортування на експорт до портів Балтійського моря. Зокрема, через нафтоналивний порт Приморськ.

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Місцева влада підтвердила пожежі на двох об’єктах інфраструктури після ударів безпілотників СБУ.

За даними сервісу NASA FIRMS, у районах розташування обох нафтоперекачувальних станцій зафіксовані термальні аномалії, що свідчать про пожежі.

Чому це важливо

У СБУ наголошують, що нафтоперекачувальні станції є важливими елементами паливної логістики Росії.

Через них здійснюється:

  • постачання пального до промислових центрів;
  • забезпечення військової інфраструктури;
  • транспортування нафтопродуктів на експорт.

У спецслужбі зазначають, що порушення роботи таких об'єктів ускладнює логістику російської паливної системи та впливає на експортні можливості країни-агресора.

Нагадаємо, 24 травня вже повідомлялося про ураження лінійно виробничо-диспетчерської станції(ЛВДС) "Второво" у Володимирській області РФ", яка забезпечує паливом великі нафтобази навколо Москви.

Тим часом у Росії визнали "тимчасові складнощі" з постачанням пального в південних регіонах через удари українських дронів.

Для подолання ситуації в Москві сформували окремий галузевий штаб.

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