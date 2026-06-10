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Дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву

12:41 10.06.2026 Ср
2 мин
Расстояние от границы до целей - около 700 километров
aimg Ирина Глухова
Дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву Фото: дроны СБУ поразили нефтестанции, поставляющие топливо в Москву (скрин видео)
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Две нефтеперекачивающие станции, которые обеспечивают Москву топливом, горят после атаки СБУ. Расстояние до целей составляет около 700 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Что поражено

Речь идет о поражении станций "Второво" и "Лобково" во Владимирской области РФ.

Основное назначение станций - перекачка дизеля в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск.

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Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ.

По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.

Почему это важно

В СБУ отмечают, что нефтеперекачивающие станции являются важными элементами топливной логистики России.

Через них осуществляется:

  • поставки топлива в промышленные центры;
  • обеспечение военной инфраструктуры;
  • транспортировка нефтепродуктов на экспорт.

В спецслужбе отмечают, что нарушение работы таких объектов усложняет логистику российской топливной системы и влияет на экспортные возможности страны-агрессора.

Напомним, 24 мая уже сообщалось о поражении линейно производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Второво" во Владимирской области РФ", которая обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы.

Между тем в России признали "временные сложности" с поставками топлива в южных регионах из-за ударов украинских дронов.

Для преодоления ситуации в Москве сформировали отдельный отраслевой штаб.

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