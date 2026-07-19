Дрони СБС уразили ще 4 судна "тіньового флоту" РФ та 13 підстанцій у Криму

Операції СБС

Нагадаємо, українські дрони у ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Було уражено ще 13 суден.

17 липня українські морські дрони знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.

А в ніч 16 липня оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден "тіньового флоту" Росії.