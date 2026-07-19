Дроны СБС поразили еще 4 судна "теневого флота" РФ и 13 подстанций в Крыму

Операции ССС

Напомним, украинские дроны в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали "теневой флот" России в Черном и Азовском морях. Было поражено еще 13 судов.

17 июля украинские морские дроны уничтожили еще 12 судов "теневого флота" России в Черном море. За 12 суток операции "МоЛоЧКа" общее количество пораженных кораблей значительно возросло.

А в ночь 16 июля операторы Сил беспилотных систем атаковали еще 11 судов "теневого флота" России.