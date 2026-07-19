Дроны СБС поразили еще 4 судна "теневого флота" РФ и 13 подстанций в Крыму
Украинские дроны за ночь 19 июля поразили 13 подстанций в оккупированном Крыму и 4 судна "теневого флота" России в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.
Общий счет в течение 1-19 июля по операциям СБС "МоЛоЧКа" и "Крымский рубильник off" составляет 176 единиц плавсредств "теневого флота" РФ и 96 энергоузлов.
В течение ночи 19 июля в оперативной глубине противника дроны СБС результативно отработали 59 враждебных целей.
За ночь дежурства в Черном море "Птицами" СБС подпольены 2 танкера, сухогруз и плавкран.
В пределах "Крымский рубильник off" ночь показалась более продуктивной - поражено 13 энергоузлов/подстанций посещено (8 - в Крыму, 5 - на южной и восточной ТОТ):
- электроподстанция ПС 110 кВ "Соляна" в Керчи;
- электроподстанция ПС 220 кВ "Азовская", н.п. Старый Крым;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", н.п. Понизовка, АР Крым;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", н.п. Ялта, АР Крым;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Капсель", н.п. Судак, АР Крым;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", н.п. Щебетовка, АР Крым;
- электроподстанция ПС 110 кВ "Ленино", н.п. Еди-Кую, АР Крым;
- электроподстанция ПС 220 кВ "Нансосна-3", н.п. Зеленый Яр, АР Крым;
- электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", н.п. Бердянск, АР Крым;
- электроподстанция, н.п. Широкое, Херсонская обл.;
- электроподстанция, н.п. Белая Гора, Луганская обл.;
- электроподстанция, н.п. Землянки, Донецкая обл.;
- электроподстанция, н.п. Безгиново, Луганская обл.
Операции ССС
Напомним, украинские дроны в ночь на 18 июля в очередной раз атаковали "теневой флот" России в Черном и Азовском морях. Было поражено еще 13 судов.
17 июля украинские морские дроны уничтожили еще 12 судов "теневого флота" России в Черном море. За 12 суток операции "МоЛоЧКа" общее количество пораженных кораблей значительно возросло.
А в ночь 16 июля операторы Сил беспилотных систем атаковали еще 11 судов "теневого флота" России.