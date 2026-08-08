Дрони СБС уразили ще 12 суден "тіньового флоту" РФ (відео)

Операція "МоЛоЧКа"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські безпілотники протягом 48 годин атакували 13 російських суден "тіньового флоту" в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Перед цим СБС уразили 4 судна "тіньового флоту" Росії у Чорному морі.

У ніч на 18 липня дрони також атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Було уражено ще 13 суден.

17 липня українські морські дрони знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.

А в ніч 16 липня оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден.