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Українські дрони уразили 13 суден "тіньового флоту" РФ лише за 48 годин

12:21 22.07.2026 Ср
2 хв
СБС у межах операції "МоЛоЧКа" атакували вже майже 200 ворожих плавзасобів
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони уразили 13 суден "тіньового флоту" РФ лише за 48 годин Фото: українські дрони уразили 13 російських суден (Getty Images)
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Українські безпілотники протягом 48 годин атакували 13 російських суден "тіньового флоту" в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Протягом 21-22 липня українські військові "попередили вогнем" 13 російських суден. Метою атак було унеможливити їхнє перебування в українських водах в інтересах країни-агресорки.

Під удар безпілотників потрапили:

  • 10 суховантажів;
  • 2 буксири;
  • 1 танкер.

Загалом з 6 по 22 липня у межах операції СБС "МоЛоЧКа" було уражено 196 ворожих плавзасобів. Більшість із них, а саме 126 суден, атакували в Азовському морі, ще 70 - у Чорному.

Атаки на енергетику окупантів

Паралельно Сили безпілотних систем проводять спецоперацію "Кримський рубильник off". Протягом 21-22 липня українські дрони вдарили по 13 енерговузлах та електропідстанціях.

Зокрема, 11 цілей було уражено в окупованому Криму, а ще 2 - на інших тимчасово захоплених територіях. Загальний рахунок операції з 1 по 22 липня склав вже 117 енергетичних цілей.

Нагадаємо, Роберт Бровді раніше пояснив, з яких елементів складається стратегія звільнення тимчасово окупованого Криму без проведення класичного наземного наступу.

Водночас українські дрони паралізували головну логістичну артерію російських окупантів у Криму. Унаслідок ударів Керченська паромна переправа втратила майже всі плавзасоби, які використовувалися для забезпечення ворожої логістики.

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