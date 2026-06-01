Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська (відео)

22:45 01.06.2026 Пн
2 хв
Судно окупантів з 2023 року перебуває під західними санкціями
aimg Валерій Ульяненко
Дрони СБС уразили російський сухогруз у порту Бердянська (відео) Фото: українськи дрони серйозно пошкодили російське судно (Getty Images)
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вразили російський сухогруз "Леонід Пестриков", який перебував у порту тимчасово окупованого Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву 422-го окремого полку безпілотних систем.

Читайте також: "Полювання на танкери" лякає РФ: на захист "тіньового флоту" хочуть направити конвої

"Попередньо колеги нанесли ураження БПЛА класу фронтстрайк, для такої цілі цього не достатньо, рішенням командира 17 АК терміново був залучений 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мідлстрайк "Зозуля", камулятивно - фугасний заряд БЧ 50 кг", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що російське судно отримало суттєві пошкодження.

Що відомо про судно "Леонід Пестриков"

"Леонід Пестриков" - універсальне суховантажне судно морського та змішаного ріка/море плавання, що використовується РФ у вантажних перевезеннях у Чорному та Середземному морях. Судно 2021 року випуску 141 м у довжину із дедвейтом 8,1 тис. тонн та двома вантажними трюмами.

У 2023 році судно потрапило під санкції США у межах обмежень проти суден, пов’язаних із російською транспортною інфраструктурою. У 2025 році Україна запровадила санкції проти судна як проти елементу "тіньового флоту".

Судно "Леонід Пестриков" використовувалося для перевезення українського зерна з тимчасово окупованого Бердянська та здійснювало рейси з окупованого Севастополя. Воно доставляло вантажі до портів Сирії та інших країн Близького Сходу; регулярно заходило в порти РФ, Туреччини, Єгипту, Азербайджану та Ірану.

Також фіксувалися випадки вимкнення AIS (системи ідентифікації судна), що розглядається як ознака приховування маршруту.

Нагадаємо, нещодавно біля узбережжя Туреччини зазнали атак одразу три танкери з так званого "тіньового флоту" РФ. Ці судна тривалий час перебували під увагою української сторони через систематичне порушення санкційних обмежень.

Зазначимо, 1 червня ВМС Франції взяли на абордаж підсанкційний нафтовий танкер "Тагор" в Атлантичному океані.

