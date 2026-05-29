Атаковані танкери біля Туреччини давно були у фокусі України: що про них відомо
Три атаковані біля Туреччини танкери роками діяли в інтересах Росії - і Україна знала про це задовго до інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка журналістам.
"З повідомлень у пресі стало відомо про інциденти з кількома танкерами у Чорному морі. Ці судна давно перебувають у фокусі нашої уваги через системне порушення санкційного режиму", - зазначив Власюк.
За його словами, йдеться про типових представників російського тіньового флоту.
Танкер ALTURA
Перебуває під санкціями України, ЄС, Великої Британії та Швейцарії. З початку повномасштабного вторгнення РФ судно здійснило понад 20 заходів до портів РФ, регулярно транспортуючи мільйони барелів російської нафти (зокрема компанії "Роснефть") в обхід обмежень G7 та price cap.
У період із січня 2024 року по липень 2025 року перевіз близько 6 млн барелів російської нафти.
"Крім того, за наявною інформацією, це судно пов'язане з іранською танкерною мережею, що контролюється оточенням вищого керівництва Ірану", - підкреслив Власюк.
Судно VELORA
Судно під прапором Сьєрра-Леоне, яке має спільного з ALTURA комерційного менеджера, перебуває під аналогічним пакетом санкцій (Україна, ЄС, Велика Британія, Швейцарія, Канада) за участь в тіньовому флоті.
Танкер JAMES ІІ
Судно наразі взагалі не має підтвердженого прапора (до травня використовувало прапор Палау), і перебуває під санкціями України, Великої Британії та Австралії.
Воно залучене в експорті російської нафти з червня 2024 року, неодноразово використовувало практику відключення радарів поблизу Керченської протоки в Азовському морі, а також здійснювало пряму перевалку нафти у морі на інші підсанкційні танкери.
"Такі практики - виключення трекерів, перевалка з борту на борт та використання непрозорих структур власності - є прямим підтвердженням того, що ці судна використовуються виключно для обходу міжнародних санкцій проти російської нафти", - наголосив радник президента.
За словами Власюка, Україна продовжує моніторити та збирати докази для посилення тиску на менеджмент і власників таких танкерів.
Що передувало
Як повідомляло РБК-Україна, вчора, 28 травня, у Чорному морі біля узбережжя Туреччини було атаковано три танкери, які пов'язують із так званим тіньовим флотом Росії.
За попередніми даними, судна зазнали ударів безпілотників.
Ні Росія, ні Україна одразу не взяли на себе відповідальність за атаки.