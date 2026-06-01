Франція затримала в Атлантиці танкер "тіньового флоту" РФ, - Макрон

Військово-морські сили Франції напередодні вранці взяли на абордаж нафтовий танкер "Тагор", який відплив з Росії та перебуває під міжнародними санкціями.

ро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона у X.

За словами Макрона, операцію провели в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки кількох партнерів - серед них Велика Британія. Французькі військові діяли у суворому дотриманні норм морського права.

"Наша рішучість непохитна та абсолютна", - підкреслив президент Франції.

Він наголосив, що судна тіньового флоту одночасно обходять санкції, порушують морське право та фінансують російську війну проти України.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

"Неприпустимо, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки", - заявив Макрон.

Президент Франції також звернув увагу на ризики, які такі судна створюють для довкілля та безпеки судноплавства.

"Ці судна, які нехтують навіть найелементарнішими правилами морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки всіх", - додав він.