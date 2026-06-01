Дроны СБС поразили российский сухогруз в порту Бердянска (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 422-го отдельного полка беспилотных систем.

"Предварительно коллеги нанесли поражение БПЛА класса фронтстрайк, для такой цели этого не достаточно, решением командира 17 АК срочно был привлечен 422 ОП БпС LUFTWAFFE, БПЛА мидлстрайк "Зозуля", камулятивно - фугасный заряд БЧ 50 кг", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что российское судно получило существенные повреждения.

Что известно о судне "Леонид Пестриков"

"Леонид Пестриков" - универсальное сухогрузное судно морского и смешанного река/море плавания, используемое РФ в грузовых перевозках в Черном и Средиземном морях. Судно 2021 года выпуска 141 м в длину с дедвейтом 8,1 тыс. тонн и двумя грузовыми трюмами.

В 2023 году судно попало под санкции США в рамках ограничений против судов, связанных с российской транспортной инфраструктурой. В 2025 году Украина ввела санкции против судна как против элемента "теневого флота".

Судно "Леонид Пестриков" использовалось для перевозки украинского зерна из временно оккупированного Бердянска и осуществляло рейсы из оккупированного Севастополя. Оно доставляло грузы в порты Сирии и других стран Ближнего Востока; регулярно заходило в порты РФ, Турции, Египта, Азербайджана и Ирана.

Также фиксировались случаи отключения AIS (системы идентификации судна), что рассматривается как признак сокрытия маршрута.