Дрони з РФ впали на території Латвії, один з них влучив в нафтовий резервуар (відео)

Що сталося вночі в Резекне

Близько 03:30 на пульт рятувальної служби 112 почали надходити дзвінки про можливу пожежу на нафтобазі на вулиці Комунала в Резекне. Пожежники виїхали на місце та не виявили відкритого горіння, однак один із резервуарів охолоджували.

Голова Резекненської крайової думи Гунтарс Скудра підтвердив, що один із дронів упав на території резекненської філії компанії East-West Transit. Він влучив у порожній нафтовий резервуар.

Жителі Резекне повідомляли в соцмережах про гул двигунів у небі, звуки, схожі на вибух, та спалахи світла. У мережі також з'явились відео з вогненними спалахами над містом.

Другий дрон досі шукають

Заступник начальника Держполіції Латвії Андріс Зелліс повідомив, що відомо про два дрони, які впали. Місце падіння другого досі встановлюють.

"Пожежу локалізовано, загрози немає", - заявив Зелліс. Держполіція розпочала кримінальний процес для з'ясування всіх обставин.

О 04:09 мешканцям Лудзенського, Балвського та Резекненського країв надійшло повідомлення про можливу загрозу в повітряному просторі Латвії. О 04:43 - таке саме попередження отримали жителі Резекне.