У Румунії вже втретє за два дні знайшли уламки безпілотника

20:15 26.04.2026 Нд
Що кажуть військові та де саме знайшли уламки?
У Румунії вже втретє за два дні знайшли уламки безпілотника Фото: спецслужби Румунії виїхали на місце падіння чергового дрона (Getty Images)

У повіті Тулча між населеними пунктами Лункавіца та Векерень виявили уламки безпілотника. Наразі територію охороняють, а на місці працюють фахівці для проведення експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Румунії.

Читайте також: У Румунії під час атаки РФ на Україну впали уламки дронів, є пошкодження

Деталі інциденту

"У неділю, 26 квітня, Міністерство національної оборони отримало інформацію про наявність уламків безпілотника", - зазначається у повідомленні.

За даними військових, після отримання інформації про виявлення уламків дрони, периметр було негайно взято під охорону співробітниками МВС Румунії.

Спільна група, до складу якої входять фахівці Міноборони та Румунської розвідувальної служби, виїхала на місце для розслідування та забору частин БПЛА.

Справу для подальшого розслідування передали до прокуратури при Апеляційному суді Констанци.

Інциденти з дронами в Румунії

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок за останній час. Лише вчора, 25 квітня, під час масованої атаки РФ на Україну в Румунії впали уламки дронів, що призвело до пошкодження житлової прибудови та лінії електропередач.

Раніше, 17 квітня, російський безпілотник також залетів у повітряний простір країни під час нічного обстрілу українських міст.

На тлі регулярних провокацій Румунія екстрено посилює оборону кордонів. Зокрема, країна нещодавно протестувала новітню систему перехоплення дронів Merops зі штучним інтелектом, яка невдовзі має стати на захист неба від "Шахедів".

ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
ЧАЕС і місто з минулого: ексклюзивні кадри із Зони відчуження, де зупинився час
Аналітика
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським