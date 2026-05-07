RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Дроны из РФ упали на территории Латвии, один из них попал в нефтяной резервуар (видео)

09:26 07.05.2026 Чт
2 мин
Что известно о падении дронов над Латвией?
aimg Елена Чупровская
Фото: беспилотники из РФ нарушили воздушное пространство Латвии (Valsts policija)

Ночью несколько беспилотников со стороны России вошли в воздушное пространство Латвии. Один из них попал в нефтяной резервуар в городе Резекне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на латвийское издание Delfi.

Читайте также: В Румынии уже третий раз за два дня нашли обломки беспилотника

Что произошло ночью в Резекне

Около 03:30 на пульт спасательной службы 112 начали поступать звонки о возможном пожаре на нефтебазе на улице Коммунала в Резекне. Пожарные выехали на место и не обнаружили открытого горения, однако один из резервуаров охлаждали.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что один из дронов упал на территории резекненского филиала компании East-West Transit. Он попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне сообщали в соцсетях о гуле двигателей в небе, звуках, похожих на взрыв, и вспышках света. В сети также появились видео с огненными вспышками над городом.

Второй дрон до сих пор ищут

Заместитель начальника Госполиции Латвии Андрис Зеллис сообщил, что известно о двух упавших дронах. Место падения второго до сих пор устанавливают.

"Пожар локализован, угрозы нет", - заявил Зеллис. Госполиция начала уголовный процесс для выяснения всех обстоятельств.

В 04:09 жителям Лудзенского, Балвского и Резекненского краев поступило сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. В 04:43 - такое же предупреждение получили жители Резекне.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2025 года около двух десятков российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши.

Министры иностранных дел Литвы, Польши и Украины осудили инцидент и призвали срочно усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО и ЕС.

Также в конце апреля 2026 года дрон упал на крышу многоэтажки в центральном районе Кишинева. Молдавская полиция эвакуировала жителей верхних этажей и передала объект на экспертизу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЛатвияАтака дронов