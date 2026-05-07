Дроны из РФ упали на территории Латвии, один из них попал в нефтяной резервуар (видео)

Что произошло ночью в Резекне

Около 03:30 на пульт спасательной службы 112 начали поступать звонки о возможном пожаре на нефтебазе на улице Коммунала в Резекне. Пожарные выехали на место и не обнаружили открытого горения, однако один из резервуаров охлаждали.

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра подтвердил, что один из дронов упал на территории резекненского филиала компании East-West Transit. Он попал в пустой нефтяной резервуар.

Жители Резекне сообщали в соцсетях о гуле двигателей в небе, звуках, похожих на взрыв, и вспышках света. В сети также появились видео с огненными вспышками над городом.

Второй дрон до сих пор ищут

Заместитель начальника Госполиции Латвии Андрис Зеллис сообщил, что известно о двух упавших дронах. Место падения второго до сих пор устанавливают.

"Пожар локализован, угрозы нет", - заявил Зеллис. Госполиция начала уголовный процесс для выяснения всех обстоятельств.

В 04:09 жителям Лудзенского, Балвского и Резекненского краев поступило сообщение о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. В 04:43 - такое же предупреждение получили жители Резекне.