Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Дрони РФ у Польщі: Подоляк попередив Європу про можливу масштабну трагедію

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк допустив масштабну трагедію для багатьох країн Європи на тлі вторгнення російських дронів у Польщу вночі 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Подоляка в Telrgram.

За його словами, Росія навмисно, продумано і з конкретними намірами атакувала дронами Польщу.

"Це, поза сумнівом, цілком свідома стратегія. Щоб протестувати "систему можливих відповідей Заходу" та довести, що її немає. Щоб шокувати європейських партнерів України, налякати їх і вивести з алгоритмів підтримки...", - написав радник глави ОП.

Також Москва такими діями демонструє намір розширити й масштабувати війну на території Європи, стверджує Подоляк.

"Як уже неодноразово було сказано, РФ добровільно ніколи не вийде з війни. Тому життя в ілюзії, що можна умиротворити агресора (РФ), пішовши на компроміси на його користь, означає лише обов’язкову масштабну трагедію для багатьох європейських країн дуже скоро...", - додав він.

Що передувало?

Російські бойові дрони типу "Шахед" в ніч на 9 вересня масово порушили повітряний простір Польщі, їх збила авіація. Згідно з даними сервісу Flightradar24, у повітряному просторі країни також перебував винищувач F-35.

У зв'язку з інцидентом наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Також в Польщі закрили повітряний простір чотирьох аеропортів.

Станом на ранок 10 вересня операція з нейтралізації безпілотників РФ ще тривала. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вислухав звіт оперативного командувача армії та скликав екстрене засідання уряду.

Перед цим безпілотники країни-агресорки теж час від часу порушували повітряний простір Польщі, однак це були випадки з одним-двома БпЛА, які не несли небезпеки.

Наприклад, 3 вересня російські дрони теж залетіли до Польщі.

