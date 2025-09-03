Польща піднімала в повітря авіацію через російський обстріл України
Республіка Польща у ніч на 3 вересня піднімала в повітря авіацію через масований обстріл України російськими загарбниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Зазначається, що з метою забезпечення безпеки польського повітряного простору через удари Росії по об'єктах, розташованих на території України в ніч з 2 на 3 вересня 2025 року, Оперативне командування ЗС Республіки Польща запустило всі необхідні процедури.
У повітряному просторі країни інтенсивно діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.
"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Оперативне командування моніторило поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишалися в повній готовності до негайного реагування.
Нагадаємо, з вечора 2 вересня російські терористи знову масовано атакували Україну дронами.
Після 04:00 ворог запустив по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації та кораблів у Чорному морі.
