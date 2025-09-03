ua en ru
Польща піднімала в повітря авіацію через російський обстріл України

Середа 03 вересня 2025 04:59
Фото: польська авіація патрулювала повітряний простір країни через атаку РФ на Україну (wikimedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Республіка Польща у ніч на 3 вересня піднімала в повітря авіацію через масований обстріл України російськими загарбниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Зазначається, що з метою забезпечення безпеки польського повітряного простору через удари Росії по об'єктах, розташованих на території України в ніч з 2 на 3 вересня 2025 року, Оперативне командування ЗС Республіки Польща запустило всі необхідні процедури.

У повітряному просторі країни інтенсивно діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Оперативне командування моніторило поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишалися в повній готовності до негайного реагування.

Нагадаємо, з вечора 2 вересня російські терористи знову масовано атакували Україну дронами.

Після 04:00 ворог запустив по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації та кораблів у Чорному морі.

Всі подробиці нічного обстрілу - читайте в нашому авторському матеріалі.

